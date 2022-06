Brieven | Elke dag aandacht voor Peter Gillis is te veel | Met opslag elektriciteit probleem klein stroomnet ontwijken

Waarom bouwen? Het antwoord is simpel

Ontwikkelaar Lee Foolen dreigt bouw Victoriatoren uit te stellen (ED 10-6). De gemeente stelt zogenaamd teveel eisen. ‘Waarom zou je dan bouwen?’, vraagt hij zich af. Maar wat is nu eigenlijk het probleem? Hij mag slechts 20% vrije sector woningen bouwen en moet 80 procent sociale en middeldure huur daar tegenover stellen. Dat vindt deze meneer niet voldoende rendabel. Ik vind het een schande dat iemand uit de vastgoedwereld - waar menig multimiljonair te vinden is - zich deze belachelijke vraag zelfs maar durft te stellen. Waarom bouwen? Het antwoord is simpel. Omdat duizenden woningzoekenden - waaronder veel hardwerkende mensen in de zorg, het onderwijs ,beveiliging etcetera - niet of nauwelijks aan een woning kunnen komen. Omdat voor hen middelduur, oftewel 1000 euro per maand kale huur, al een zeer fikse hap is uit hun salaris. Er zouden 450 mensen geholpen kunnen worden in de Victoriatoren. Maar een ontwikkelaar dreigt liever met uitstel omdat hij het risico (?) te groot vindt.

Gert Dirksen, Eindhoven