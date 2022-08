Brieven | Exit Winnetou; woke het grootste gevaar sinds KKK | Onmetelijke winsten Shell en andere bedrijven

Exit Winnetou; woke het grootste gevaar sinds KKK

De boeken over Winnetou en Old Shatterhand worden uit de handel genomen. ‘Activisten zetten op sociale media grote vraagtekens bij de stereotypen die in de publicaties naar voren komen’. Nu was Winnetou een held, slimmer dan de rest, hij zorgde voor verbroedering tussen de volkeren en kwam op voor de zwakkeren. Tja, zo’n voorbeeld kunnen we natuurlijk niet hebben voor onze kinderen. Of zouden de activisten de hebzuchtige blanken bedoelen die achter het goud van de indianen aan zaten? Ik heb steeds meer het vermoeden dat die hele woke-beweging uit de hoek van extreem rechts komt. Ze proberen iedereen in hokjes te plaatsen en zoveel mogelijk tegenstellingen in de maatschappij te creëren. De woke beweging is het grootste gevaar voor de multiculturele samenleving sinds de KKK. Nu gebruiken ze echter geen brandende kruizen, maar de sociale media om angst en haat te zaaien. Wat wordt het volgende wat ze gaan verbieden? Blanke Nederlanders die saté maken? Interraciale huwelijken? Het wordt tijd dat de mens weer een beetje normaal gaat doen, wat maakt het mij uit dat een blanke vrouw dreadlocks draagt, dat een Jamaicaan gaat bobsleeën, of dat een Amsterdammer Oant Moarn zegt.