Brieven | Genieten van Helmondse humor zonder alcohol | CO2 quotum kan gedrag van publiek veranderen

Genieten van Helmondse humor zonder alcohol

Ik denk vaak terug aan de tijd dat ik met broers en vrienden van 1968 tot 1972 de wedstrijden van Helmond Sport bezocht. Ik was 16 jaar en genoot met volle teugen van de wedstrijden van ons ‘cluppie’. Spelers als Lambert Kreekels, Gerrie van Berlo, Gerrie van Melis en Tonnie Beekmans spraken tot de verbeelding. We genoten van de Helmondse humor op de tribune en er was nooit sprake van agressie of geweld. Maar -nou komt het- er werd in die tijd ook helemaal geen alcohol gedronken voor of tijdens de wedstrijd. Het was toen nog leuk om naar het voetballen te gaan. Ik kan niet verklaren waarom er nu wel gedronken wordt. Als ik het vraag dan zeggen de meesten ‘zonder bier is er niks aan en dan is het niet gezellig’. Dit geeft mij te denken en vandaar mijn heimwee naar ‘vruger’.

Ferd Raaymakers, Deurne