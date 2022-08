Brieven | Goed dat Van Houten bij Philips vertrekt | Veel regionale crossers bij WK motocross

Gedwongen vroegtijdig de pijp aan Roy

Ongetwijfeld is de aanleiding van het vervroegd aftreden van topman Frans van Houten van Philips het miljoenen kostende debacle van de ‘slaapapneu-affaire’ dat “zijn concern” heeft moeten ondergaan. Ook al wordt dat door hem en zijn omgeving in alle toonaarden ontkend. De affaires rond de fabricage en het uitbrengen van de apneu-apparaten met zijn diverse aantoonbare mankementen, heeft nu al meer dat 900 miljoen euro gekost. Hierdoor vertrekt hij in oktober al ver voor het officieel afzwaaien volgend jaar. Tijdens de in mei gehouden aandeelhoudersvergadering werd zijn val al ingeleid door de zware kritiek vanwege de aan hem in het vooruitzicht gestelde prestatiebonus van 1,8 miljoen euro. In de 12 jaar dat hij het koninklijke concern heeft geleid, dat soms in diepe economische crisissen verkeerde, heeft Van Houten heus zijn verdiensten gehad en bijgedragen aan het overeind houden van het wereldconcern Philips. Op zijn conto mag bijgeschreven worden zijn inzet in het specialiseren in medische technologie. Daarvoor moesten wel de zo vertrouwde huishoudelijke consumentenelektronica (tv’s, wasmachines, stoomstrijkijzers en Senseo-apparaten) verdwijnen van de winkelschappen alsmede de complete verlichtingstak. Daarvoor in de plaats kwamen apparatuur voor medische behandelingen in de ziekenhuizen.

Rens Kuijten, Nuenen