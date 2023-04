Brieven Ι Helmondse wethouder gelooft in sprookjes Ι ‘Ik durf m'n kind amper naar school te laten gaan’

VAN DE LEZER ‘Het Hellemonds erkend als erfgoed? Wanne kwats’

Tois, teut, sep, wiek, jung. Deze en alle andere Helmondse woorden zullen in de toekomst niet zo maar verloren gaan. Het Helmonds dialect is namelijk erkend als Immaterieel Erfgoed Nederland. Maar heeft het wel zin, vraagt Helmonder Ton Vereijken zich af. Lees hieronder zijn mening over het onderwerp. In onvervalst Hellemonds.