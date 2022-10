Brieven | Hout stoken om kosten energie niet gezond | Alle kinderen moeten voldoende uitgedaagd worden

Column Beetje vozen in het fietsenhok? Voor je het weet, staat het op sociale media

Vooralsnog vindt onze negenjarige alles wat met verliefd zijn te maken heeft stom. Dat is natuurlijk niet eeuwigdurend; als over een paar jaar zijn hormonen vat op hem krijgen, begint het gesodemieter. Niets aan te doen, puur een kwestie van biologie, in de kern zijn we immers gewoon dieren.

11 oktober