Brieven | Hybride Systeem te mooi voorgesteld | Extra woningen voor expats in dorpen onwenselijk

Hybride Systeem te mooi voorgesteld

Ingaand 2026 moet je een hybride verwarmingsinstallatie laten aanleggen als je de CV-ketel vervangt. Een warmtepomp die hulp krijgt van de ketel in extra koude perioden. De omvang van die perioden wordt bepaald door de mate van isolatie van je huis: hoe beter geïsoleerd, hoe korter die perioden. Het wordt mooi voorgesteld: kosten vallen mee, veel subsidie en flink gas besparen. Reken je echter niet rijk, want wat niet vermeld wordt, is dat je voor iedere kuub aardgas die je bespaart zo’n 2 kWh elektriciteit extra verbruikt. Maak het sommetje nu nog maar eens.

Frits van Dijk, Cranendonck

Patroonheilige van de journalisten

In het artikel over Titus Brandsma (ED 14-5) wordt gesteld dat journalisten die in het Vaticaan in Rome werken willen dat hij, door de paus, wordt uitgeroepen tot patroonheilige van de journalisten. Maar het is een initiatief van vier journalisten van Nederlandse en Belgische kranten. In een open brief vragen zij de paus om hem beschermheilige te maken. Deze brief is inmiddels ondertekend door ruim 60 journalisten, wereldwijd.

Myriam van den Einden, Asten

Debat met VVD minachting kiezers

Het debat over de mogelijk onterechte uithuisplaatsing van honderden kinderen was emotioneel en droevig voor de ouders. De VVD-fractie liet het woord voeren door een fractielid die zijn maidenspeech gaf. Weloverwogen om zo andere leden de mogelijkheid te ontnemen de VVD op zijn verantwoordelijkheid aan te spreken. De VVD bleek nagenoeg volledig aanwezig met de bedoeling een feestje te bouwen. Geheel ongepast in de sfeer van het debat. Bij het bezwaar maken tegen deze gang van zaken door andere leden verschijnt er een arrogant lachje op het gezicht van sommige VVD fractieleden. Walgelijke vertoning. Alle bezoekers van de publieke tribune verlieten, wat mij betreft terecht, de vergaderzaal. Wat een minachting voor alle kiezers.

Henk Wels, Eindhoven

Voetbal PSV was weinig spectaculair

Het afgelopen Eredivisie voetbaljaar 2021/2022 is geen jaar om over naar huis te schrijven. Ajax kampioen geworden dankzij scheidsrechters, PSV geen kampioen geworden, dankzij die zelfde scheidsrechters. PSV heeft ook geen reden om op de borst te slaan want zo spectaculair was het voetbal van dit jaar niet, buiten die beker als troostprijs. Vertrekkend trainer Schmidt heeft niet gebracht waar supporters op hadden gehoopt, iedere goede trainer had dit kunnen bereiken met deze spelers. Het nieuwe voetbaljaar met een nieuwe trainer en veel nieuwe spelers, kan wel weer heel spannend worden voor PSV en zijn aanhang.

P. van Roozendaal, Geldrop

PSV een stukje verder met nieuwe spelers

PSV is ‘een stukje verder dan twee jaar geleden’ (ED 14-5). Toegegeven, ik heb bij momenten genoten van het schitterende spel maar me meer nog geërgerd aan het niet benutten en missen van kansen. Wat betekent ‘een stukje verder? Dat PSV in het komende seizoen beter voor de dag zal komen? Dat kun je wel schrijven en mag je wel dromen maar van de huidige selectie zal niet veel overblijven. Veel spelers vertrekken voor veel centjes en vergeet niet dat er een nieuwe trainer voor de groep zal staan. Het is afwachten wat nieuwe aankopen gaan doen en mij valt op dat ze elk jaar, vooral in het begin van de competitie, vaak in de ziektewet zitten.

Jack van Hoek, Eindhoven

Extra woningen voor expats in dorpen onwenselijk

Het groeien van ASML moeten we als positief zien omdat het werkgelegenheid en welvaart oplevert (ED Commentaar 17-5). Zoveel werk dat we expats nodig hebben en voor hen moeten veel woningen gebouwd worden.

Maar ‘expat’ is een chic woord voor ‘gastarbeider’. Die minder hoog opgeleide expats die slecht betaald werk verrichten dat weinig mensen willen doen, worden met de rug aangekeken. Maar voor de huisvesting van expats van ASML moeten zelfs dorpen in de omgeving hun aandeel leveren.

Maar al deze expats en hun gezinnen worden soms ook ziek en hebben dan medische zorg nodig. Helaas zijn de huisartspraktijken al overvol, en worden er vaak geen patiënten meer toegelaten. De ziekenhuizen hebben onvoldoende zorgpersoneel, en ook daarbuiten is er een groot tekort aan zorgpersoneel.

De extra mensen hopen ook op veiligheid en bescherming door politie en justitie. Ze hebben kleine kinderen die naar kinderopvang en school willen. Maar helaas is er ook in deze sectoren personeelstekort om aan de bestaande vraag te voldoen.

Als dorpsbewoner hecht ik enorm aan het in stand houden van het dorpse karakter, en vind het dus niet wenselijk om extra woningen te bouwen ten behoeve van de expansiedrift van ASML. Het is belangrijker te investeren in sectoren met grote personeelstekorten en te zorgen dat we dat als land goed op orde hebben.

A. Jansen-Reinhoudt, Riethoven