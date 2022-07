Brieven | Kennelijk is de boerenstand te groot | Rosé-blikje niet ecovriendelijk

Column Kartonnen ballen zijn dankzij de ve­ga-raz­zia voortaan de norm in het gemeente­huis

Is warhoofd Mary-Ann Schreurs dan eindelijk na een hoop gelazer, geklier en ijdelheid uit de Eindhovense gemeenteraad verdwenen, krijg je Virginia Jonkers van de Partij van de Dieren. Die vond het niet kunnen dat er na de gemeenteraadsvergadering alleen maar bitterballen van vlees en bloed geserveerd werden. Net als bij het tennissen riep ze new balls please, wat in haar ogen betekent vegetarische en veganistische ballen. Ze kreeg steun uit de linkerhoek en zo kon het gebeuren dat kartonnen ballen voortaan de norm zijn in het gemeentehuis.

21 juli