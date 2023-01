Brieven | Kinderen opvoeden met natuur, ook herten | Compensatie geluidshinder op kosten belastingbetaler

Hoe ontspannen, boos, levendig of opgewonden ik ook was: altijd bood Poeske een relative­rend tegenwicht

Vandaag een week geleden belde de dierenarts me, tegen twaalven, om te vragen hoe het ging met de patiënt. Mijn huisdier Poeske at al vijf dagen niet en één pootje was nu echt verlamd, zei ik. Ik moest maar even langskomen, aldus de dokter.

10 januari