Brieven | Krant afsluiten met humor en luchtigheid van Dirkjan | Dikke kabels lost uitval zonnepanelen niet op

Column Daan, vrouw van Jan Rot, is puur, lief en krachtig

Lange tijd las ik de column van Jan Rot, hij was elke zondag mijn tafelgenoot bij het ontbijt. Wat een inspiratie was deze man, geweldig. Nou heeft zijn vrouw Daan zijn column overgenomen en hoe!! Jan zou apentrots op haar zijn. Afgelopen weekend heeft haar schrijven mij diep geraakt, zo puur, zo lief en toch krachtig. Gewoon zoals zij en haar familie in het leven staan. Samen zijn ze sterk. Het zou ons allemaal gegund moeten worden om op deze manier afscheid te mogen nemen.

Elaine Skinner, Eindhoven

Rekenmachine maakt niet gemakzuchtig

De 82 jarige Willem Bouman werd terecht lof toegezwaaid als wereldkampioen hoofdrekenen (ED 21-5). Daarin wordt vermeld dat 52% van de groep acht leerlingen het basisniveau rekenen niet haalt. Letterlijk citaat: zodra leerlingen een rekenmachine mogen gebruiken, wordt het hoofdrekenen verpest. Van rekenmachines word je lui, dom en gemakzuchtig. Deze mening wordt niet onderbouwd. Mijn inziens wordt het rekenonderwijs op een hoger niveau getild wanneer rekenmachines gebruikt worden. Goed rekenonderwijs begint met een verhaal. Soms is een verhaal van één regel al voldoende. Bijvoorbeeld: een marktkoopman koopt appels bij een boer. Hij verhoogt zijn inkoopprijs met 25% en verkoopt de appels voor 1,50 euro per kilo. Hoe groot is de inkooprijs? Ik nodig de lezer uit om de berekening te maken. Gebruik zo nodig een rekenmachine. Ik ben ervan overtuigd dat u er niet lui van wordt, niet dom en niet gemakzuchtig.

Bertus van Etten, gepensioneerd wiskunde docent, Deurne

Krant afsluiten met humor en luchtigheid

Jammer dat een lezer zich stoort aan de Dirkjan strips (ED 20-5). Ik vind dit zo ontzettend fijn na het lezen van de krant. Vol politiek, ellende, verdriet, oorlog en andere maatschappelijke problemen het eind van de krant afsluiten met humor en luchtigheid. Heerlijk, lang leven alle ED strips!

Bernadetta Baudoin, Eindhoven

Hoop dat kaartclub snel compleet is

Hopelijk duurt het niet lang meer. Dan wordt die kaartclub in het hiernamaals compleet. Hitler, Stalin en Mao zien vol ongeduld uit naar de komst van Poetin. Ik deel hun ongeduld van harte.

Jean Peeters, Eindhoven

Terug bij af na debat met Mark Rutte

Premier Mark Rutte zette zich schrap in het debat over de appjes, die hij eerder zelf wellicht bewust heeft verwijderd. De Tweede Kamer heeft onvoldoende laten zien, dat het nu echt menens is met de draaicultuur en ontkenning in debatten. Een motie van wantrouwen wordt door de coalitie nooit gesteund we zijn dus weer terug bij af.

Erik Wils, Valkenswaard

Vermogen in plaats van inkomen belasten

De Groningse econoom Dirk Bezemer pleit voor verhoging van de belasting op inkomen uit vermogen, verlaging van de belasting op loonarbeid en versterking van de publieke sector. Het zal in ons land nog heel wat voeten in aarde hebben voordat een aantal heilige huisjes omver worden gehaald, terwijl steeds meer mensen beseffen dat we op den duur zo niet verder kunnen.

Noud Jansen, Dommelen

Troosteloze aanblik Fontein Floralaan

Regelmatig kom ik Eindhoven binnen via de Leenderweg, welke op de rotonde Floralaan voorzien is van een fraaie fontein! Wel jammer dat hij bijna nooit werkt, het is een troosteloze aanblik en voorspelt niet veel goeds voor de bezoeker.

Fred Huijbregts, Eindhoven

Dikke kabels lost uitval zonnepanelen niet op

Zonnepanelen vallen soms uit en de enige oplossing is dikkere kabels in de grond te leggen (ED 17-5). Helaas klopt dat niet. Wat nodig is is meer energieconsumptie op zulke piek-opbrengst momenten ook al is dit misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Liefst nuttig gebruik door wasmachine, droger en dergelijke het opladen van auto's. Dit kun je stimuleren door variabele stroomprijzen. Verder opslag van stroom thuis, in de straat en/of in de wijk op piekmomenten en het terug leveren op een meer geschikt moment. Opslag kopen kun je zelf doen, maar op straat en wijk niveau wordt het ingewikkelder, maar misschien minder ingewikkeld dan overal nieuwe kabels leggen.

Niels de Grooth, Eindhoven

Waarde warmtepomp niet duidelijk

Een kleine groep wil een grote groep haar wil opdringen. Met de komst van een verplichte toepassing van een warmtepomp in toekomstige nieuwbouwwoningen. Terwijl de waarde nog niet duidelijk is en door velen als dubieus wordt beschreven. Met deze handelswijze wordt totaal voorbij gegaan aan de mening van de grote meerderheid, die waterstof en kernenergie voorstaat.

Ron van den Hurk, Best

Na bloed geven vrijwilliger bij Sanquin

Ik was ook jaren donor (77x bloed gegeven), maar mag dat niet meer (ED Bireven 17-5). Goed voorbeeld doet goed volgen en drie van onze zes kinderen geven inmiddels ook bloed. Oudste dochter Laura kwam met de suggestie om dan in het donorcafé te gaan vrijwilligen. Ik vind het fijn, gezellig, leuk om dat te doen: de donoren gaan even zitten en ik breng dan koffie, thee, iets fris en natuurlijk zijn er de koeken en de broodjes. Zo ben ik toch bezig mijn bijdrage aan Sanquin te leveren. Ik doe het graag en met veel plezier. Dus Anita Vliegenberg en Hugo Baart, we hebben nog voldoende ruimte voor jullie als vrijwilliger in het donorcafé. Je bent van harte welkom.

Kees van den Groenendaal, Heeze

Politiek sentiment wees winnaar Songfestival aan

Nog voor het Eurovisie Songfestival begon, stond al min of meer vast dat Oekraïne met de eerste plaats zou worden beloond. Het sentiment vanwege de oorlog van Rusland (zelf uitgesloten van deelname) met dit land maakte de groep Kalush Orchestra met hun inzending (strijdlied) ‘Stefania’ daardoor favoriet.

Dat won het hier dus van kwaliteit, originaliteit, spektakel en entourage van de overige 24 landen in de finale. Men kan zich afvragen of de Oekraïense bevolking het zich werkelijk interesseert. Soms van huis en haard verdreven hebben ze heel andere zorgen aan hun hoofd. De vele duizenden doden en verwoesting van steden, dorpen en infrastructuur zijn voor hen boven alles belangrijker dan deze gefingeerde en opgedrongen overwinning. Immers aan zangkwaliteiten schortte het hier en daar nogal eens bij deze Oekraïense zang- en muziekgroep.

Overigens de optredens van het gros van de diverse muzikale groepen met al die lichteffecten en decorum waren wel spectaculair, maar daarmee is ook alles gezegd. Al kan men daar ook anders over oordelen. De solo-optredens van de enkele zangers en zangeressen, waaronder onze eigen S10 (Stien) die uiteindelijk werd beloond met een eervolle 11de plaats, dwongen meer respect en bewondering af en hadden zeker meer applaus en hogere plaats in het eindresultaat verdiend.

Rens Kuijten, Nuenen