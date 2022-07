Brieven | Kromme redenering om wanbeleid goed te praten | Na tunnelvisie in pensioenen nu tijd voor ‘inhaalindexatie’

Column De Rabobank is onderdeel van het systeem dat boeren gegijzeld houdt

Toen ik een jaar of negen was wilde ik een Pennie Rekening van de Postbank. Want die kwam met een mooie, doorzichtige spaarpot waarin muntgeld zichzelf handig sorteerde zodat je in één oogopslag kon zien hoe het - in mijn geval - gesteld was met het gapende gat in je hand.

22 juni