Brieven | Lyrisch over nieuwe burgemeester Eindhoven; terecht? | Bezopen, kotsend, drugs gebruikend in Knokke

Lyrisch over nieuwe burgemeester Eindhoven

In Eindhoven lijkt iedereen lyrisch te zijn over Jeroen Dijsselbloem als nieuwe burgemeester. Zijn we dan vergeten hoe deze man zich heeft geprofileerd in zijn tijd als minister van Financiën? De koele bezuiniger van het kabinet Rutte 2. De arrogante Nederlander die zonder blikken of blozen heel Zuid-Europa schoffeerde met zijn uitspraak over ‘drank en vrouwen’, en hiermee en passant vrouwen wegzette als gebruiksobject. De man ook die zich bij de tweede kamer verkiezingen van 2017 eerst op een hogere positie op de kieslijst van de PvdA wist te manoeuvreren, om vervolgens kiezersbedrog te plegen door een half jaar later op te stappen als tweede kamerlid. Dat hij graag burgemeester van Eindhoven wil zijn is te begrijpen. Hij bekleedt tegenwoordig nog ‘voorname functies’ - zoals het ED het formuleert - als voorzitter van de Veiligheidsraad. Zeker belangrijk, maar toch echt weinig aansprekend voor een man die eerder een vooraanstaande positie in de EU had als voorzitter van de Eurogroep. Maar is het burgemeesterschap van Eindhoven dan voor hem een ‘droombaan’? Zoals de misgelopen topfunctie bij het IMF een droombaan voor hem was? Blijkbaar wel. Dijsselbloem ziet zich zelfs al voor een tweede termijn als burgemeester opgaan. Maar laten we eerst eens kijken wat hij de komende zes jaar laat zien; wat hij voor Eindhoven en de Eindhovenaren weet te betekenen.

Peter Kuijpers, Eindhoven