Brieven | Netwerk in orde maken voor warmtepompen | Tegenhouden extra IC bedden schandalig

EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 20 mei in de krant verschenen.

Kloof politiek en burger zonder contacten

In het artikel over de vorming van het nieuwe Eindhovense gemeentebestuur (ED 17-5), illustreert het citaat van professor Arco Timmermans in het kort HET grote pijnpunt over wat mankeert aan de huidige gang van zaken in de politiek. Hij stelt dat, hoe beter de contacten met politici zijn, des te groter de kans dat de belanghebbenden hun problemen, wensen en verlangens op de politieke agenda krijgen. Daar wringt een schoen. Want wie behartigt dan de belangen van grote groepen burgers die niet over de juiste contacten, de (financiële) middelen en/of de intellectuele gaven beschikken om de aandacht van politici te verkrijgen? Ligt in deze manier van doen niet de diepere oorzaak besloten van de beruchte kloof tussen de politiek en de burgers die zich ongehoord, ongezien en niet vertegenwoordigd voelen?

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Misselijke grappen moeten stoppen

Dagelijks misselijke grappen in de strip Dirkjan. Op 13 mei een volledig misplaatste ‘grap’ in deze oorlogssituatie. Dit moet direct stoppen. Waar is het gevoel voor fatsoen? Afschuwelijk.

Jaap Kluit, Eindhoven

Netwerk in orde maken voor warmtepompen

Er moet veel meer gebeuren wil men dit warmtepompen plan van Hugo de Jonge uitvoerbaar maken in 2026 (ED 17-5). Als 75.000 zonne-installaties hun stroom niet op het net kwijt kunnen moet je eerst het netwerk in orde maken. Bij installatie van een hybride pomp moeten namelijk extra zonnepanelen gemonteerd worden. Een hybride pomp gebruikt gemiddeld 5000 tot 6000 kWh op jaarbasis. Als je deze deze stroom moet kopen is de winst weg. Je moet terug kunnen leveren in de zomer en weer gebruiken in de winter als je warmte nodig hebt en daar heb je het stroomnet voor nodig. €5000 voor een hybride pomp is wel erg goedkoop. Vraag en aanbod gaan de prijs bepalen en die vliegen de lucht in en hoe meer subsidie hoe meer de prijzen stijgen en er zullen grote wachtlijsten komen voor de montage.

Pierre Verhees, Meijel

Geen dikkere kabels maar thuisbatterijen

Dat de enige oplossing voor de capaciteit van het elektriciteitsnet dikkere kabels in de grond is (ED 17-5), is niet waar. Een nog veel beter oplossing is: thuisbatterijen, zowel voor woning als industrie, dit is de toekomst. Geen kabels meer, geen meter meer, geen electra aansluiting meer. Ik weet dat er nog veel verbetering in de batterij opslag onderweg is, maar dit kan morgen al.

Arie Manders, Helmond

Fakkelactie was van FCE supporters

Wij, supporters van FC Eindhoven, hebben een fout in jullie opinieartikel gevonden (Brieven 17-5). De fakkel afstekende supporters op de foto zijn van FC Eindhoven op de thuistribune. Daarnaast werden de liedjes vanaf vak D ingezet. Dat de supporters van De Graafschap deze mooie actie toegeschreven krijgen steekt ons.

Thomas van Os, Eindhoven

Stikdonkere schaduw over Den Haag

De mensonterende uithuisplaatsingen die door de toeslagenaffaire zijn veroorzaakt leggen een stikdonkere schaduw over bestuurlijk Den Haag. Vergissingen maken die de sociale veiligheid op het spel zetten van 1115 kinderen en hun gezinnen is nog nooit vertoond. Hoe groot moet dit menselijke leed worden voordat de politiek verantwoordelijken dit klaren en wieder gut machen? De rechtsstaat waar de liberalen zo prat op gaan begint te kraken in zijn voegen. Wat de conservatieven hier hebben geflikt begint te lijken op een: detournement de pouvoir, een omkering van de macht. Anders gezegd de gammele neoliberale moraal is mede debet aan wat de toeslagenaffaire is gaan heten. Wanneer volgt de genoegdoening?

Antoine Theijs, Waalre

Tegenhouden extra IC bedden schandalig

Het zal nog een hele klus worden en jaren duren voordat we er resultaat van zien. Maar ambtenaren moeten totaal anders worden opgeleid. Het angstzweet dat ze kennelijk en groupe bekruipt wanneer gevraagd wordt om wetten en verordeningen om te zetten in praktisch menselijk beleid, maakt er allerwege versteende robots van, zo lijkt het. De ambtelijke top van ministeries, provinciehuizen en gemeentes moet zijn medewerkers niet langer knevelen, maar de ruimte geven. En voortaan vragen om wat aan voorschriften bij elkaar geschreven is uit te leggen naar de geest in plaats van naar de letter. Het ministerie van VWS heeft, zo blijkt, midden in de coronacrisis ziekenhuizen ontmoedigd hun intensive care (IC) met extra bedden uit te breiden. Terwijl de ziekenhuizen om de broodnodige uitbreiding schreeuwden. Het land zat in een lockdown omdat op het departement overijverig met het rode potlood werd gewerkt en de ziekenhuizen de vergoeding van extra IC-bedden werd onthouden. Sommige ziekenhuizen kregen zelfs het advies minder extra bedden neer te zetten dan eerder was afgesproken. Schandalig en niet te verdedigen. Het trappenhuis in veel van onze ambtenarenbouwwerken moet van bovenaf worden gekuist. Zo spoedig mogelijk graag.

Sjef Smeets, Geldrop

Depp en Heard; geld maakt niet gelukkig

Claims van 50 miljoen en 100 miljoen! En dat terwijl Depp en Heard al overtuigend aangetoond hebben dat geld niet gelukkig maakt!

Jean Peeters, Eindhoven

Grootste schreeuwers aan de talkshowtafels

De grootste schreeuwers vertegenwoordigen nog geen 5% van de Nederlanders maar krijgen steevast een plekje aan de talkshowtafels van de publieke omroepen waar zij hen waanideeën mogen verkondigen als zijnde de mening van 90% van de Nederlandse bevolking. Nou niet dus! Avond aan avond proberen ze de Nederlandse kijker te hersenspoelen met hun ideeën over maatschappelijke en politieke zaken waar ze tegen zijn en/of die ze anders willen. Niet geheel toevallig zijn de belangrijkste functies binnen het publieke bestel ingevuld door (oud) D66 leden, inderdaad de partij van minister Kaag. De objectiviteit en neutraliteit is daarmee al lang geleden verdwenen.

Patrick van Heeswijk, Nuenen

Borstvoeding belangrijk voor moeders en kinderen en geen geitenwollensokverhaal

Met verbazing las ik dat in Amerika de poedermelk voor baby’s bijna op is (ED 17-5). Dat lactatiekundigen bezig zijn om (uit nood?) moeders te adviseren om maar vooral borstvoeding te gaan geven of te blijven geven.

Wist u dat poedermelk zo’n honderd jaar geleden ontwikkeld is als noodoplossing als vrouwen geen borstvoeding konden geven? Hoe komt het toch dat het bijna vanzelfsprekend is dat baby’s tegenwoordig poedermelk krijgen in plaats van moedermelk? Hebben (aanstaande) ouders zich wel eens afgevraagd wat ze hun baby’s geven? Wie kijkt er eens kritisch naar de inhoud of verdiept zich in het belang van moedermelk?

Heel veel (aanstaande) ouders laten zich voor de gek houden door de prachtige reclame van poedermelkfabrikanten, alle soorten flessen etc. Gelukkig zijn er ook vrouwen die wel beseffen hoe belangrijk moedermelk is. Daarbij is het gratis! Moedermelk is bedoeld voor baby’s. Koemelk voor kalfjes. Al die koeien die worden (uit)gemolken om poedermelk te kunnen maken, al die koeien die stikstof produceren, al die stallen die daarvoor nodig zijn.

Ik hoop dat verloskundigen, kinderartsen, gynaecologen, jeugdverpleegkundigen maar vooral ook (aanstaande) ouders zelf zich laten informeren over het belang, maar ook de vanzelfsprekendheid van borstvoeding. Het is geen geitenwollensokkenverhaal, maar ontzettend belangrijk voor alle moeders en kinderen. In de coronatijd was er weer meer aandacht voor borstvoeding omdat moedermelk bescherming gaf tegen het virus, maar dat geldt natuurlijk voor (bijna) alle infecties. Als een moeder deze doormaakt geeft zij vanzelf antistoffen door aan haar kind. Laat het geen taboe meer zijn om borstvoeding te promoten! Als poedermelk weer alleen voor noodgevallen gebruikt gaat worden is meer dan genoeg! Dan is het tekort snel opgelost en zullen we veel blije en gezonde baby’s zien in de toekomst.

Diny van de Wijdeven uit Sint-Oedenrode is oud-jeugdverpleegkundige, lactatiekundige, moeder en oma.