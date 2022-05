Brieven | Niet alleen eenheid bij militairen op Rode Plein | Gebiedende rol kerk door mens overgenomen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 13 mei in de krant verschenen.

Gebiedende rol kerk door mens overgenomen

De ontkerkelijking betekende voor velen het loskomen van gebiedende, normstellende en veroordelende kerkgenootschappen. Die rol is inmiddels door de mens zelf overgenomen. Eigen waarden, maar ook gewoon meningen en opvattingen, worden normstellend gebracht. En krijgen in media en daarbuiten ook een breed platform. Vaak in gebiedende en veroordelende vorm. Gij zult veganist worden, gij zult genderneutraal denken, gij zult meer bewegen, gij zult geen vliegtuig meer nemen, gij zult geen tweede pinksterdag meer willen vieren: het lijstje is bijna eindeloos aan het worden. Al dan niet vermeende misstappen of fouten, zeker van mensen in een openbare rol (politiek, wetenschap, cultuur enz.), worden breed uitgemeten in veroordelende zin, en nog lange tijd nagedragen. De rol van kerkgenootschappen op gebied van mededogen en begrip schenken, schuld laten erkennen, vergeven en rehabiliteren is niet opnieuw ingevuld. De waarde achter ‘Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen’ is uit beeld. Dat gemis wordt steeds meer voelbaar.

Harrie Tuerlings, Reusel

Zwaartepunt op nog meer toetsen en controle

Met hand en tand heb ik me als leerkracht basisonderwijs verzet tegen invoering van het leerlingvolgsysteem in de jaren ‘90. Ik had geen schijn van kans. De kwaliteit van het onderwijs moest er door bewaakt worden. Nou, dat hebben we meegemaakt. Sinds die tijd ligt het zwaartepunt op toetsen en de controle op die toetsen (ED 12-5). En daar zijn dan weer ‘studiedagen’ voor nodig. Gaat allemaal ten koste van de tijd dat kinderen onderwijs zouden kunnen krijgen. Willen we eens wedden dat de nieuwe investeringen weer grotendeels op zullen gaan aan nog meer toetsen. Het Cito zal er wel bij varen. Ik hoop geen gelijk te hebben.

Bernard de Rooij, Aarle-Rixtel

Niet alleen eenheid bij militairen op Rode Plein

Bij bestudering van de voorpaginafoto van marcherende militairen op het Rode Plein in Moskou (ED 10-5) viel het mij op dat het legioen niet alleen eenheid in doen en laten uitstraalde. De ‘poppetjes’ lijken niet alleen uiterlijk op elkaar maar lijken ook van een erg jonge leeftijd. Het communistisch (lees nazi-) regiem ‘straalt’ er dus vanaf. Overigens: op 10 mei 1940 vielen de nazi’s ons land binnen en persoonlijk vind ik dat Moskou het lot moet treffen van Romeins Carthago. Tot slot Rusland en Oekraïne zijn “broers” van elkaar. De oorlog is dus een familiedrama.

Harry Kuypers, Helmond

Tamme rede Poetin voorspelt niet veel goeds

‘Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen’. Oftewel, als de vos tamme verhaaltjes vertelt, is hij iets kwaadaardigs van plan, dan strooit hij je zand in de ogen. Poetin hield een heel tamme 9-mei-rede (ED 10-5). Hij is dus iets kwaadaardigs van plan. We moeten niet gek opkijken als hij een hevige aanval op Oekraïne op gang brengt, in het ergste geval gooit hij een atoombom op Kiev, ‘als ik die stad niet kan krijgen, dan niemand’, wat de gevolgen ook zijn. Hij is er gek genoeg voor.

Herman Kraan, Geldrop

Investeren in werklozen verbetert kwaliteit

De inspecteur generaal van de arbeidsinspectie geeft een helder beeld met betrekking tot arbeidsmigratie onder andere in relatie tot de kosten die komen voor de samenleving en de winst voor de werkgevers en uitzendbureaus (ED 7-5). Er is echter nog een ander aspect. Nederland telt ruim 350.000 werklozen. Waarom niet investeren in deze groep mensen zodat ook zij weer deelnemen aan het arbeidsproces. Het lijkt erop dat het kabinet gaat voor korte termijn successen en daarmee andere, lange termijn problemen ontkent. Denk hierbij aan huisvesting voor arbeidsmigranten, psychologische hulp op termijn. Investeren in de grote groep werklozen Dit zorgt voor kwaliteitsverbetering voor de hele Nederlandse samenleving.

Truus Kuijpers-Pierik, Veldhoven