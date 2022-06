Brieven | Niet mauwen over hittestress maar bouwen | Nek geen bedrijven die elders vervuilender doorgaan

Niet mauwen over hittestress maar bouwen

Er is vrees voor meer hittestress en daardoor meer slapeloze nachten voor een aantal omwonende van het stationsplein door de bouw van drie woontorens (ED 31-5). Het is wel erg egoïstisch van deze bezwaarmakers die de bouw weer vertragen maar wel daar in alle luxe wonen. Terwijl er zoveel woningzoekende zijn die er nog veel meer slapeloze nachten van hebben omdat ze geen woning kunnen krijgen. Volgens mij wordt al veel gedaan om de hittestress te verminderen zoals het vele groen dat overal wordt aangelegd in de binnenstad en waar zelfs De Gender weer bovengronds wordt gebracht ook in dit stationsgebied. Dus niet mauwen maar bouwen en dan ook de hoogte in waar het kan omdat er gewoon niet genoeg ruimte meer is in onze stad.

Laurens Mulkens, Eindhoven