Brieven | Ongehoord Nieuws is een programma als Op1 | Dat nieuwe reuzen als ASML over hun sociale hart strijken

‘Grenzen aan de groei’ uit 1972 bereikt

Weet u het misschien nog? Club van Rome 1972. ‘Grenzen aan de groei’ heette hun rapport. Hierin werd de impact op onze leefomgeving meer dan duidelijk gemaakt. Ook nu is dit actueel of we dat willen of niet. Misschien moeten we eens gaan accepteren dat groei inderdaad eindig is en moeten we ophouden met de oeverloze consumptie van producten die we niet nodig hebben. Maar ja, de marketeers hebben ons daarvoor waarschijnlijk teveel in hun macht. Huilen over urenlange rijen op Schiphol en gecancelde vluchten? Vervelend, maar wilde u niet voor een dubbeltje op de eerste vliegtuig rang zitten? Een vastgelopen transportketen? Oh ja, vooral door blijven gaan met troep bestellen bij Ali Express. Geen stroom meer? Pech gehad!

Cor de Vaal, Eindhoven