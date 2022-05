Brieven | Ongevraagde praatjes over je doodswens | Auto wassen en tuin besproeien met opgeslagen regenwater

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 31 mei in de krant verschenen.

Ongevraagde praatjes over je doodswens

Star theoretiserend helpt de zoals altijd zeer behoudend acterende Raad van State (van 1531) niet door het D66-wetsvoorstel ‘voltooid leven’ te ontraden. Mensen, van 75 jaar of ouder die levensmoe zijn, wordt het recht afgenomen om voor begeleide levensbeëindiging te kiezen. ‘Die wens zou wel eens over kunnen gaan, als de eindelijk gevonden stervensbegeleider maar lang genoeg doorzeurt en het tegenovergestelde doet van wat zijn werk is’. Dat wil de Raad. De stelling van het adviesorgaan komt er feitelijk op neer dat mensen eigenlijk ‘nooit lang genoeg zelfstandig er over nagedacht kunnen hebben’. De hele bevolkingsgroep wordt zodoende als onmondig beschouwd. Helaas gefundenes Fressen voor volksvertegenwoordigers die sowieso de ontwikkeling van de maatschappij hebben gemist. Of daar moedwillig blind voor zijn. Hun levenseindtijd wordt extra zwaar en zuur als ouderen verplicht worden alsmaar naar goedbedoelde maar ongevraagde praatjes te moeten blijven luisteren. Terwijl een doodswens in hun positie volstrekt gerechtvaardigd is. Op die leeftijd neem je geen ondoordachte beslissingen, tenzij je uiteindelijk gedwongen wordt uit arren moede dan maar voor een trein te springen.

Sjef Smeets, Geldrop

Falend migratiebeleid over schutting gemeenten

Het begint een patroon te worden dat de rijksoverheid falend eigen beleid over de schutting gooit naar de lagere overheid. Eerder was dat bijvoorbeeld het geval met de jeugdzorg, nu met het huisvesten van statushouders. Al jarenlang is er sprake van afwezig of in ieder geval falend migratiebeleid, hetgeen tot grote problemen leidt onder meer op het gebied van huisvesting. Het is te gek voor woorden dat minister De Jonge nu gemeenten onder druk zet om lieden die nooit iets aan de Nederlandse samenleving hebben bijgedragen een voorkeurspositie te geven boven de eigen belastingbetalende inwoners. Achteraan aansluiten zou het devies moeten zijn.

Anton van den Brink, Eindhoven

Anticlimax-crash in de Kersenronde

Er waren veel valpartijen in de nerveus verlopen dameskoers van de Kersenronde van Mierlo (ED 27-5). Het verslag meldt dat de rensters zélf verantwoordelijk zijn. Ik heb zelf ook gekoerst en dat is zeker waar. Maar als de schrijver vermeldt dat de ergste valpartij juist ná de eindstreep plaats vond heeft hij weliswaar gelijk maar nergens staat waarom! Met respect voor de vrijwilligers die deze topkoers mogelijk maakten, de consul van de KNWU had de deze situatie aan het eind van het parcours af moeten keuren. Direct na de witte streep zat er een bocht in de weg waar de renners nog steeds met een slordige 65km per uur op af stormen. Dat was debet aan de anticlimax-crash.

Frank Stegers, Helmond

Harten valt uit de toon in kaartclub

Jean Peeters hoopt dat Poetin spoedig in het hiernamaals aanschuift bij Hitler, Stalin en Mao om zo hun kaartclub te completeren (ED 24-5). Of het in dat geval tot kaarten komt vraag ik me af, immers een kwart van de kaarten zijn voor deze lieden veel te confronterend: de harten. Het ontbreekt hen eenvoudigweg aan dat waar deze kaarten voor staan: liefde. Sterker, het kan niet anders dan dat ze juist het tegendeel hebben meegekregen en dat wreekt zich.

Arnold de Boer, Asten

Spoortunnel naar Airport zou terecht zijn

Meer asfalt trekt meer verkeer, maar de capaciteit van de A67 en A58 is duidelijk ondermaats. Toch zijn extra rijbanen misschien niet de best oplossing. Op de A67 is het grote probleem de mix van vrachtverkeer en forensenverkeer. Deze weg is ronduit gevaarlijk bij op- en afritten omdat deze stromen elkaar daar steeds moeten kruisen. Idem bij het begin en eind van de rondweg Eindhoven. De enige goede oplossing is volgens mij het scheiden van die verkeersstromen. Wat ook zou helpen is een spoorverbinding langs de A67 van Antwerpen naar het Roergebied. Een grote verkeerstrekker is ook Eindhoven Airport, met ruim 5 miljoen reizigers per jaar geen kleine jongen meer, maar wel beroerd te bereiken per OV. Schiphol had bij die aantallen reizigers de spoortunnel al aanbesteed. Natuurlijk gaat Eindhoven niet veel verder groeien, maar een spoortunnel zou niks overdreven zijn. Dat spoor kan de andere kant op verder lopen langs de te verbreden A68 naar Tilburg.

Rob Franken, Deurne

Spreek leiding Schiphol aan op problemen

Linda Akkermans heeft gelijk in haar column over de woede van passagiers op Schiphol (ED 27-5). Toch vraag ik me iets af. Een bedrijf doet niets, draagt geen verantwoordelijkheid. Het zijn degenen die er leiding aan geven die die verantwoordelijkheid dragen. Zolang die niet persoonlijk daarop aangesproken worden en dus amper in beeld komen, verandert er niet veel.

Jean Peeters, Eindhoven

Stroop mouwen op en ga aan de slag, verkeer Brabant loopt vast

Als weggebruiker en vertegenwoordiger van 240 ondernemers kon ik het niet laten te reageren op het voorpaginaartikel ‘Verkeer in Brabant loopt vast’ en op het artikel ‘Brussel uit forse kritiek: problemen in Nederland zijn Groot’ (ED 24-5).

Hadden we niet ooit gestemd op partijen die het belang van het volk zouden dienen? Hebben we niet al jaren aan de provinciale statenleden vragen gesteld en waarschuwingen gegeven over de genoemde thema’s rond wegeninfrastructuur en het spoor? Het lijkt erop dat de politici ziende blind en horende doof zijn. Wanneer wordt de hand in eigen boezem gestoken en wordt erkend dat er fouten zijn gemaakt en dat er hard gewerkt gaat worden dat te herstellen.

Met name over de N279 (Langs de Zuid-Willemsvaart via Beek en Donk, Helmond en Someren) is de statenleden van Noord-Brabant gevraagd serieus in te gaan op de toegenomen hoeveelheid motorvoertuigen. Daar hoefde je eigenlijk geen verkeerstellingen voor te ondernemen, dat kun je met je blote ogen en nuchter verstand zelf waarnemen.

Wat zou er gebeuren als we als ondernemend Nederland nou eens collectief geen belasting meer zouden betalen?

Landelijke politici verspillen veel meer tijd aan de appjes van de premier en andere incidentenpolitiek dan aan de serieuze landelijke hotitems. Politiek wordt wakker en ga snel aan het werk want het is een minuut voor twaalf! U drijft toch politiek voor het lands- provinciaal- of lokaalbelang? Of werkt u aan persoonlijk belang en promotie? Wat zou er gebeuren als we als ondernemend Nederland nou eens collectief geen belasting meer zouden betalen?

Ondernemers leveren waar voor hun geld, de politiek praat, praat en praat en het ene na het andere adviesbureau brengt het ene rapport na het andere rapport uit. Er gaat weinig effectiviteit van uit en geen waar voor ons belastinggeld. In de praktijk gebeurt er werkelijk niets of gaat het procedureel fout en wordt slecht gecommuniceerd.

Het ontbreekt de politiek aan luisteren en snelle besluitvorming. Iedereen naar de zin maken gaat immers niet, er moeten keuzen worden gemaakt. Genoeg is genoeg dames en heren van de politiek, mouwen opstropen en aan de slag, verkeer in Brabant loopt vast, de problemen stapelen zich op. En natuurlijk, als we als bedrijfsleven mee kunnen en mogen denken over het wegennet en serieus worden genomen dan doen we dat heel graag maar communiceer dat dan ook.

Martin Jacobs uit Gemert is voorzitter Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel.

Auto wassen en de tuin besproeien met opgeslagen regenwater

In de column van Anita Vliegenberg schrijft ze dat ook gemeenteraden zich net als de tweede kamer meer met randzaken gaan bezig houden dan met besturen (ED 21-5). Denk aan Gas uit de Noordzee halen en wel nu en geen geld meer naar de Fransen (Schiphol). Maar ook aan vergoedingen regelen voor de Groningers en nu politie en het onderwijs snel op strekte brengen.

Maar ook werken aan de oudertoeslag problemen en pensioenen. En niet alleen zeuren over een blauwdruk van een wapen, terwijl iedereen gewoon nog een moordwapen kan en mag besturen dat auto heet. Het lijkt mij een kleine ingreep om te zorgen dat de telefoons niet meer werken bij verplaatsing boven de 10km p/u, ook denderen er nog steeds treinen met gevaarlijke stoffen door de steden (Eindhoven). Maar ook de de A67 zorgt haast iedere week voor dodelijke ongevallen, enz.

Waarschijnlijk heeft Anita een modern huis, dat niet net als vroeger nog een beerput heeft op de eigen grond. Bij mij in de straat is dat nog overal wel het geval en daarom heb ik zelf al lang geleden deze beerput weer zandvrij gemaakt en de regengoot op deze put aangesloten en voorzien van een waterpomp. Ik kan dus al heel lang mijn auto wassen en de tuin voorzien van extra regenwater. Ook de oude zinkput had ik hier bij willen betrekken maar nu heeft de gemeente een apart en duur systeem aangelegd voor regenwater opvang met een aparte afvoer. Nu afwachten tot de eerste vrachtwagen door deze plastickratten zakt van deze waterberging! Dus laat de politiek zich eerst zich met hoofdzaken bezig houden!

Wil van Gerwen, Waalre