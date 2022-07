Brieven | Politiek Reusel blijft op verkeerde weg | Aantal oeverloze vergaderingen reduceren

Keerzijde van overvloed aan vrije dagen

Personeelsgebrek bedreigt onze welvaart maar is daarnaast een welvaartsverschijnsel. Veel werkenden hebben een stuwmeer aan vrije dagen. Het is geen uitzondering als je tot wel tien weken per jaar aan vakantiedagen kunt opnemen. Dan hebben we het nog niet over allerlei soorten verlof zoals buitengewoon verlof, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, noem het maar op. Het zijn allemaal verworven rechten waarvan alles zijn keerzijde heeft. Bovendien kunnen veel mensen het zich financieel veroorloven om parttime te werken of eerder te stoppen met werken. Als we dat allemaal een beetje terugschroeven en het aantal oeverloze vergaderingen reduceren denk ik dat er al veel van ons personeelsgebrek is opgelost.