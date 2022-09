Brieven | Prijzen gas en stroom waren vóór oorlog lager | Verantwoordelijkheid voor fraude KempenPlus

Column Wat? Mijn gymtas? Kak

,,Yo, hallo! Ook goedemorgen. Had je me niet even wakker kunnen maken? Omdat ik nou te laat kom op mijn eerste dag, weet je wel? Heb ik wél gedaan! NOU IK HAD TOEVALLIG ZELFS ZES WEKKERS GEZET. Gewoon. Fokking midden in de nacht dit!

3 september