Brieven | Rabobank mede door boeren opgericht en lang bestuurd | Inrichting van mijn huis gaat BSOB niets aan

Groen Gennep liefst natuur zonder beeldje

Hierbij wil ik een reactie geven op het artikel over Groen Gennep en een kunstenaar die een beeldje met opschrift heeft gehangen in de boomwortels van een omgewaaide boom dicht bij de Tongelreep (ED 17-6). Zelf ben ik al meer dan 40 jaar een genieter van dit gebied als wandelaar en hardloper. Aan kinderen en kleinkinderen vertel ik erover, wat er leeft, groeit en bloeit. Ook ruimen we zwerfafval op. Dit beeldje, geplaatst door een kunstenaar met goede bedoelingen, is ons een doorn in het oog. We willen dit gebied graag zo houden, zonder allerlei toevoegingen. Mooi zoals het gebied is met zijn diversiteit. Het zou dan ook heel fijn zijn als het beeldje mag verdwijnen en de natuur weer ‘gewoon’ natuur mag zijn.

Liesbeth Leijtens, Eindhoven