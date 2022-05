Brieven | Soft straffen is in Nederland verleden tijd | Niet capaciteit telt, maar winst netbeheerders

INGEZONDEN BRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 28 mei in de krant verschenen.

Rustig als een tractor naar toekomst toe

Wat een mooi artikel (ED 25-5) over Wouter van Hest die VMBO eindexamen doet. Zo te zien een jongen die makkelijk tussen de raderen van het voortgezette onderwijs bekneld had kunnen raken, maar die met respect voor zijn eigen voorkeuren en tempo, en met wijze begeleiding, zijn eigen ontwikkeling doormaakt. Ons onderwijs is voor kinderen die zich langzamer ontwikkelen, of die hun talenten in een andere volgorde ontwikkelen, vaak niet op maat. Deze jongen heeft de plek gevonden waar hij zich rustig en met behoud van zijn gevoel van eigenwaarde kan ontwikkelen en kan dromen over wie en wat hij wil worden. En dat gaat hem lukken denk ik, want hij gaat rustig als een tractor, maar met evenveel power naar zijn toekomst toe. Hulde voor hem, zijn begeleiders.

Pierre Pasmans, Mierlo

Maak openbaar vervoer veel goedkoper

Het openbaar vervoer moet veel goedkoper worden om mensen uit de auto te halen (De Stelling 27-5). Als de bussen door de lagere prijzen minder leeg zouden zijn, zijn ze net zo rendabel. Mijn retourtje naar Tilburg 1 keer in de week met bus en trein is met de auto de helft goedkoper. Spijtig maar ik kan niet buiten de spits reizen en tja, ondanks de files is met de auto nog altijd sneller. Maar, als het OV goedkoper zou zijn zou ik de extra reistijd zeker voor lief nemen.

Tonny van den Boom, Gemert

Soft straffen is hier verleden tijd

Met zijn drie oorzaken van dodelijke schietpartijen, ontsnapte tbs’ers, verkrachtingen en dodelijk geweld, schetst Nanko Veenbrink een verkeerd beeld (ED 12-5). Als eerste dat er weinig tot niet gestraft wordt. In Nederland heerst het beeld dat we mild straffen, maar soft straffen is hier verleden tijd. Wij behoren bij het zwaar straffen tot de meest strenge landen en met lichtere straffen zitten we in de middenmoot. Het tekort aan (psychiatrisch) verplegend personeel en politieambtenaren klopt. Nederland doet er echter alles aan om dat, met onder andere recent fikse loonsverhogingen, op te lossen maar tekorten treft vele sectoren.

Nico Snijders, Eindhoven

Smartelijk ongeluk op weg met haken en ogen

Dat de automobilist betrokken bij het dodelijk ongeluk van een motorrijder uit Hapert op de N284 tussen Hapert en Reusel (ED 24-5) het slachtoffer niet heeft gezien, daaraan twijfel ik niet. Het is een smartelijk ongeluk op een 80 km per uur weg met haken en ogen. Met clandestiene overgangen en opritten (de Uitgang) en twee brandstofpompen langs de weg. Hier zie je regelmatig de vreemdste capriolen van automobilisten. Verplaatsen naar het industrieterrein, inclusief garage Mossel. De wegbeheerder moet voor een veilig traject zorgen. Daarbij moet de rondweg werkelijk rondweg worden, zonder kruispunt Europalaan/Bredaseweg.

Albert Tas, Bladel

Niet capaciteit telt, maar winst netbeheerders

Als ik Oirschot over de A58 passeer zie ik regelmatig dat de windmolens uitgeschakeld staan. De netbeheerder kan dus windmolens uitschakelen als ze ze niet nodig hebben. Gebeurt dat dan ook niet gewoon als ze te veel stroom geleverd krijgen van zonnepanelen? Heeft het wel iets te maken met de dikte van de kabels? Ik snap best dat netbeheerders niet teveel geld willen uitbetalen aan mensen met zonnepanelen. Maar het is niet gebrek aan capaciteit van het net, maar de winst van de netbeheerder die daarvoor zorgt. Wij kunnen dat niet controleren.

Reinier Adriaensen, Eindhoven

Medewerkers Brabant Water blijven aan het werk

Brabant Water (BW) gaat zeer zorgvuldig te werk als het om veiligheid en gezondheid gaat. In mijn huisje -bijna 100 jaar oud- zit vanaf de gemeentelijke aanvoer tot aan mijn watermeter een loden waterleiding. BW heeft besloten dat dit om gezondheidsredenen vervangen moet worden. Tot nu toe zijn er, na mijn grondige update met foto’s van de situatie, al drie keer medewerkers van BW aan de deur geweest voor inspectie. Ze willen elke keer in de kruipruimte kijken hoe de situatie is. Elke keer worden dan weer foto’s gemaakt. De voorlaatste keer dat er inspectie was zat bij het formulier een foto die niet eens van mijn aansluiting was maar ach, een kleinigheidje blijf je houden. Nu is er eindelijk een afspraak om de werkzaamheden te starten. Chapeau Brabant Water, als organisatie zorgen jullie dat medewerkers voldoende aan het werk blijven.

Ans Janssens, Eindhoven

Macht ASML als plannen worden gedwarsboomd

Vlijmscherp was de analyse van Bas van Stokkom, Peter van Opbergen en Cor Luyks die pleitten voor het terugbrengen van de democratie in de Metropoolregio Brainport (Opinie 21-5). Het was tegelijk een zeldzaam geluid tussen alle lovende berichten over ASML die dagelijks over ons worden uitgestort.

ASML opereert volgens eigen zeggen op een wereldschaal waar ze in Den Haag en Brussel niets van hebben begrepen. Elke weerstand tegen exponentiële groei moet daarom aan de kant worden geschoven. De ongeveer honderd gezinnen van de Dreefbuurt die zich zorgen maken over de immense nieuwbouwplannen op de Heiberg hebben dit inmiddels ervaren.

De onzichtbare macht van ASML zal doorklinken tot in Brussel als hun plannen worden gedwarsboomd. Met geld als enige drijfveer komen zaken als gemeenschapszin, verdraagzaamheid, samenwerking en solidariteit in de verdrukking. Op dit omslagpunt voor Veldhoven en omgeving hoop ik dat de juiste keuzes worden gemaakt.

Rene van der Velden, Veldhoven