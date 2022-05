Brieven | Stel voor premier grens aan regeertermijn | Verkeer loopt vast op dubbele tweebaanswegen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 27 mei in de krant verschenen.

Niet Biniam Girmay maar Alan van Heerden was eerste winnende Afrikaan in Giro etappe

Sportverslaggever Daan Hakkenberg schrijft lovend over de geweldige prestatie over Biniam Girmay uit Eritrea die als eerste Afrikaan een rit in de Giro d’Italia heeft gewonnen door in een prachtige sprint Mathieu van der Poel te verslaan (ED 18-5). Maar is Girmay niet de eerste Afrikaan die dit kunstje flikt. In de 62ste Giro d’Italia van 1979 wordt de achtste rit rit van Chieti naar Pesaro gewonnen door de 24-jarige Zuid-Afrikaan Alan van Heerden, rijdend voor de Peugeot-Esso-Michelin ploeg. Het is maar dat we het even weten en niet aan (wieler)geschiedenis vervalsing doen. Maar het doet niets af aan de geweldige sprint van Girmay!

Teus Korporaal, Helmond

Elk mens mag zijn/haar mening uitspreken

Columnist Özcan Akyol spreekt zijn afkeer uit over de inhoud van een televisieprogramma van omroep Ongehoord Nederland (ED 24-5). Velen, onder wie ook ik, zullen het hartgrondig met hem eens zijn. Tegelijkertijd dienen wij, hoe pijnlijk soms ook, te beseffen dat het een van de kernwaarden van het vrije westen is dat in onze democratie ieder dezelfde rechten en plichten heeft en dus elk mens zijn/haar mening mag uitspreken. De meerwaarde van deze openheid zit ‘m erin dat opvattingen niet ondergronds voortwoekeren maar in het volle daglicht komen. Wij, die dan een andere mening zijn toegedaan, kunnen, in de hoop de ander te overtuigen vooral daar waar zij grove onwaarheden vertellen, deze te weerleggen op grond van op harde feiten gebaseerde argumenten. Wij dienen ons massaal te weren tegen meningen en opvattingen die geweld uitlokken.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Afschaffen vrijheid van meningsuiting

Akyol maakt zich erover druk dat de NPO een podium biedt aan een omroep die over tal van onderwerpen een totaal andere mening heeft dan de meeste andere omroepen. Ik begrijp dat hij het liefst deze wettelijk en democratisch tot stand gekomen omroep de nek om wil draaien. Want deze omroep is naar zijn mening het failliet van ons bestel. Wat een gevaarlijke kortzichtigheid. Verbiedt deze omroep en het einde van ons democratisch bestel is een feit. Gek dat iemand die zegt de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel te hebben, het afschaffen daarvan bepleit.

Martien de Wit, Valkenswaard

Vakantiewoningen vóór gewone woningbouw

In heel het land verrijzen er -net zoals in Someren- grote bungalowparken voor de rijkeren. Tegelijk worden grote woningbouwprojecten stilgelegd om stikstof/milieutechnische redenen. Onze beleidsbepalers zouden woningbouw voor jongeren voorrang moeten geven. Het is de generatie waarvan we het in de toekomst moeten hebben.

Mario Verhees, Asten

Bestuurders in de fout in de kraag vatten

Oud-gedeputeerde van Limburg Ger Driessen (CDA) richt een meldpunt op tegen NRC-journalist Joep Dohmen, die een boekje heeft geopend waarin Driessen wordt ontmaskerd als iemand die zijn dienstauto gebruikt voor privé doeleinden. Wederom een zaak waarbij een oud-gedeputeerde het niet nauw neemt met de integriteitsregels. De talrijke krantenberichten betreffende het bestuurlijke gesjoemel vanuit het Limburgse provinciebestuur door de christendemocraten is niet weg te poetsen via het delen van meningen en ervaringen die overeenstemmen met de belevingen van Driessen. Een dergelijk meldpunt draagt bij aan onnodige zelfcensuur. Bestuurders van het kaliber Driessen zien zichzelf met kop en schouders boven het maaiveld uitsteken en achten het normaal van alle blaam gevrijwaard te blijven. Het is goed dat journalisten bestuurders die in de fout gaan bij de uitvoering van hun ambt met gestaafde berichtgeving in de kraag vatten.

Antoine Theijs, Waalre

Jeugd moet eens in Oekraïne gaan kijken

In een dorp in Oekraïne kijkt een moeder door het raam naar buiten en ziet dat haar zoon (19), met zijn handen op z’n rug gebonden, door zijn hoofd wordt geschoten. Dit is maar één van de vele moorddadige aanslagen in dat land. In ons land hebben we een nare corona-tijd achter de rug. De jeugd in ons land heeft daardoor last van eenzaamheid, somberheid, stress, angst en heeft slaapproblemen. 25% van de jeugd was/is psychisch ongezond. Het aantal zelfdodingen onder de jeugd is hoger dan in voorgaande jaren. Deze ongemakken werden veroorzaakt door het feit dat de jongelui wat festivals misten, niet naar de kroeg konden en elkaar niet op konden zoeken. Als ‘onze’ jeugd nu eens in Oekraïne zou gaan kijken en eens met de moeder zou spreken waar ik dit schrijven mee begon, dan weet ik zeker dat het bijna flauwe gezever gauw over zou zijn.

Nanko Veenbrink, Veldhoven

Deel Geldropseweg 80 rest 50 is verwarrend

600 hardrijders op de Geldropseweg bekeurd (ED 23-5). De maximum snelheid is daar 50 km/uur, behalve over 700 m tussen de bebouwde kom-borden van Eindhoven en Geldrop waar je 80 mag rijden! Wie niet uit deze omgeving komt, moet dus wel erg goed opletten!

Leo Timmermans, Geldrop

Geen rechtsherstel voor belastingbetalers

De Hoge Raad (HR) heeft beslist dat alleen bezwaarmakers recht hebben op compensatie voor te veel betaalde belasting in box 3. Wederom wordt hier de overheid in bescherming genomen ten koste van de burger. Zoals de HR in december zelf had geoordeeld, was hier sprake van schending van mensenrechten. En dat door de overheid die juist geacht wordt burgers tegen schending te beschermen. Rechtsherstel van burgers mag in zo’n geval niet afhankelijk zijn van een bezwaarschrift. Wat is dan nog de betekenis van de rechtstaat? Het is onbegrijpelijk dat de HR tot dit oordeel heeft kunnen komen. Nu is het afwachten hoe de overheid zelf met de rechtstaat omgaat.

Anton van den Brink, Eindhoven

Dansen op tafel om niet terug betalen

Mensen die te laat of geen bezwaar hebben gemaakt bij de Belastingdienst tegen de heffing die zij betaalden over hun spaargeld in box 3, krijgen niet vanzelfsprekend hun geld terug van de fiscus (ED 21-5). Dus kan minister Sigrid Kaag van Financiën weer op tafel dansen. Het komt haar goed uit nu de regering het geld hard nodig heeft en de gepensioneerden betalen haar feest mee uit eigen doos.

Jan Wallenburg, Best

Stel voor premier grens aan regeertermijn

Het probleem van Mark Rutte is niet eens zozeer zijn geloofwaardigheid, maar zijn hardnekkigheid. Zolang een beschadigde locomotief de andere wagons blijft trekken, wordt de kans op meer schade alleen maar groter. Na tien jaar premierschap met de ene na de andere botsing met de democratie zou de Tweede Kamer er goed aan doen een grens te stellen aan een regeertermijn van een premier. Zo verkleint ze de kans op ongelukken en nog meer eigenzinnigheid van de leider. Het is iets, waar andere landen ook vaak last van hebben.

Paul Gerbrands, Valkenswaard

Gepensioneerden zijn geen doelgroep meer voor de vakbonden

Wilma Berkhout sloeg de spijker op de kop met haar constatering dat de vakbonden niets doen aan de pensioenen (ED 10-5). Maar hoe komt dat? Gepensioneerden zijn geen doelgroep voor de vakbond. Zij kunnen immers geen actie meer voeren in een bedrijf en brengen minder contributie in het vakbondslaatje. Ze zijn lastig, want ze hebben tijd zich te bemoeien met zaken waar de vakbond ze liever niet over hoort.

Het pensioenvermogen wordt straks verdeeld door werkgevers en vakbonden die de potten beheren, op basis van een nieuwe wet die gepensioneerden benadeelt. Terwijl het om geld gaat dat vooral door de huidige gepensioneerden is opgebracht. Zij zitten niet in de besturen, maar de vakbonden, die slechts een kleine minderheid vertegenwoordigen, wel. De minister heeft, mede onder druk van de vakbonden, geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in nieuwe wet de samenstelling van pensioenfondsbesturen meer in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid.

Toen de nieuwe wet in concept bekend werd heb ik de FNV voorzitter, Tuur Elzinga, een mail gestuurd met de vraag waarom de bond eigenlijk met de wet akkoord was gegaan. Ik heb een aantal bezwaren genoemd. De reactie was dat op de vakbond site een toelichting werd gegeven. Geen enkele inhoudelijk argument.

Vakbonden hebben in het verleden veel voor elkaar gekregen, maar zijn ver van hun oorspronkelijke doel geraakt. Ik heb mijn lidmaatschap dan ook na ruim 40 jaar opgezegd. Daar heb ik trouwens geen enkele reactie van wie dan ook van de vakbond van gehad. Zo betrokken zijn de vakbondsbestuurders bij hun trouwe leden.

Joop Agterbosch uit Geldrop is gepensioneerd HR manager

Verkeer loopt vast op dubbele tweebaanswegen

Dat het verkeer vast loopt in Brabant heeft maar voor een klein deel te maken met meer verkeer na corona (ED 24-5). Het liep al vast ook vóór corona.

In de evenementenbranche, waarin ik werkzaam ben, zijn we verplicht met grootschalige bovenregionale evenementen mobiliteitsplannen te maken. Plannen die een overzicht geven van de geografische achtergrond van de bezoeker, waarmee je kunt voorspellen hoe verkeersbewegingen tot stand gaan komen. Het zou goed zijn als de provincie dit ook zou doen.

Heel simpel. Brabant is een doorstroomprovincie met het hoogste aantal vrachtwagens dat instroomt vanuit Duitsland, via Venlo en Maastricht, richting havens Rotterdam en Antwerpen. Met betrekking tot de uitstroom idem, maar dan andersom richting Duitsland.

Tel daarbij op de in- en uitstroom van de grote opslaglocaties langs de Brabantse snelwegen en het aantal verkeersbewegingen van het personenvervoer. Cumulatief kom je dan tot een verrassend getal, want dit aantal vracht- en personenwagens past namelijk niet op de Brabantse snelwegen.

Terwijl andere provincies met dubbele drie- tot vierbaanswegen zijn ingericht heeft Brabant nog steeds maar dubbele tweebaanswegen. Dit is de reden dat het verkeer in Brabant vastloopt.

Lo Boelhouwers uit Eindhoven is adviseur Event- en Crowd Management

Aandacht Oekraïne terecht maar ook elders sterven mensen

Het is uiteraard volkomen terecht dat er dagelijks aandacht is voor de dramatische omstandigheden in Oekraïne. Bijna iedereen in de westerse landen veroordeelt de activiteiten die Rusland begon om Oekraïne weer deel te laten zijn van Rusland.

Die paar geplande weken zijn een langdurig drama geworden en zullen vast en zeker voorlopig niet worden afgerond. En ook wij in de westerse delen van Europa hebben hier veel last van. We willen niets meer met Rusland te maken hebben voor wat betreft de levering van allerlei grondstoffen zoals olie en gas. Dat heeft ook gevolgen voor de prijzen en daar hebben andere leveranciers natuurlijk voordeel van. Helaas zijn dat ook landen, bv de Arabische, die zich lang niet altijd aan de beschaafde beginselen houden.

Er zijn echter nog meer dramatische omstandigheden in Afrika waarbij de levens van miljoenen mensen gevaar lopen en er dagelijks al velen sterven vanwege het gebrek aan levensmiddelen en vooral water. Af en toe zie je daar beelden van op tv en soms in de krant. Het blijft vreemd dat als wij gas nodig hebben, dan kunnen we gebruik maken van schepen die uit de USA komen!

Grondstoffen worden de hele wereld over vervoerd om vooral de rijke landen te voorzien van hun behoeften

De wereld bestaat voor 2/3 uit (zout) water. Diverse grondstoffen worden de hele wereld over vervoerd om vooral de rijke landen te voorzien van hun behoeften. Maar water beschikbaar maken om te drinken en te gebruiken om opbrengsten van de landbouw op te slaan is een groot probleem in veel landen. In Singapore zijn ze al meer dan 20 jaar bezig om hun watervoorziening op peil te houden en daarbij maken ze ook gebruik van methoden om zout water om te zetten in zoet (drinkbaar) water.

Het zal met de huidige opwarming van de aarde een feit worden dat het gebrek aan te gebruiken water op veel meer plaatsen in de wereld gaat voorkomen. Misschien heb ik het gemist maar grote plannen om dit wereldwijd aan te pakken zie ik nooit. Natuurlijk is daar veel geld voor nodig maar dan kunnen ze Elon Musk benaderen die heeft nog 55 miljard dollar beschikbaar. Uiteraard een cynische zin omdat er geld genoeg is bij de verkeerde instanties om de omstandigheden op de hele wereld te verbeteren.

Peter de Fockert, Helmond