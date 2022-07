Brieven | Tour de France en Formule 1 met twee maten gemeten | Controleurs, besturen, managers, ga aan het werk

Alleen plaats voor zorg met einddatum

‘Minister voor Langdurige Zorg’ heet de functie van Conny Helder. Maar voor langdurig is in de verpleeghuizen geen plaats meer, zoveel is wel helder. Het duurt niet lang meer of alle verpleeghuizen zijn hospices geworden. Slechts voor patiënten, met nagenoeg calculeerbare einddatum is er even plaats. Douchen wil ze de oudjes niet aandoen. Haal er een washandje overheen en klaar is Keesje (of Treesje). Hoef je ze niet eens voor uit bed te halen, toch. ‘We laten de norm van twee verpleegkundigen op acht patiënten een beetje los’. Daarmee wordt de voorspelbare massale uittocht van de nog overgebleven verpleegkundigen gegarandeerd versneld. Logisch, want die vinden het totaal onverantwoord en niet meer overeenkomend met hun eigen behoefte om van harte zorg te mogen verlenen. Bijkomend voordeel voor de minister: wie weggaat hoeft ze niet meer te betalen. Dat is geen dubbele vergrijzing, maar dubbele bezuiniging. Het woord schraler ‘gebruikt de minister liever niet, want daar zouden de mensen maar bang van kunnen worden’. Alsof ze met een grotendeels imbeciele bevolking te maken heeft. Nou bang zijn we al, samen met de verpleegkundigen.

Sjef Smeets, Geldrop