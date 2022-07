Brieven | Van Houten kan als baas gewoon aanblijven | Je even rijk rekenen door hoger pensioen

Ons heel even achter de oren krabben

Meer dan 10% van alle kankergevallen in Europa is te wijten aan vervuiling, straling, blootstelling aan chemicaliën en meeroken (ED 29-6). Beginnen ons de schellen nu pas van de ogen te vallen? Hoe stellen wij ons dit nog voor in onze huidige consumptiemaatschappij waarbij alles is gericht op geld en economische groei, waar de macht van grote multinationals en vervuilers groot is. Hoe lang suddert de vervuiling door Tatasteel ondanks alarmerende onderzoeken al door? Het economisch belang gaat boven alles. Heel even krabben wij ons achter de oren bij het lezen van zo’n EMA rapport. Om vervolgens gewoon weer aan te sluiten in de rij voor voor ons volgend vliegreisje, bikken we onze nog goede keuken of badkamer er gewoon uit voor een nieuw exemplaar, steken we bij elke zonnestaal de barbecue aan om er een paar flinke lappen vlees op te gooien of genieten we bij minder goed weer heerlijk van een knapperend haardvuur. Willen we onze aarde nog redden dan zal ieder van ons zware concessies moeten doen. Maar ik ben bang dat het onomkeerbaar is omdat mensen in het algemeen vinden dat het leven relatief kort is en dat al deze dingen het leven vooral heel ‘leuk’ maken.

Marleen van Hooff, Eindhoven