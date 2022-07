Brieven | Verwaarlozen defensie ergste wat ons is aangedaan | Vega bitterbal haast niet te onderscheiden

Verwaarlozen defensie ergste wat ons is aangedaan

Vooral door politieke onwil heeft ‘onze’ Nederlandse overheid jaren nagelaten aan haar primaire opdracht te voldoen: Bewaken van kwalitatieve stabiliteit en veiligheid. Enige gezonde empathische visie, gericht op het algehele volksbelang en op een veilige toekomst ontbrak langdurig. De laatste premier zei op een eerlijk moment: ’’Voor visie moet je bij de opticien zijn, niet bij mij (lees: bij mijn partij)”. De samenleving is dus bewust verwaarloosd. Ieder voor zich, redde zich wie kan en de rest – intussen de meerderheid - heeft pech gehad. We hadden geen Merkel, geen regeringsleider met hart voor het volk. De lijst van wat in onze basisvoorzieningen afgebroken is puilt uit. Maar het ergste wat ons is aangedaan, is wat de huidige staatssecretaris van defensie dezer dagen eerlijk toegaf: ‘Als ons land wordt aangevallen kunnen we gedurende de komende vijf jaren hoogstens een paar dagen stand houden’ (ED 21-7). We verkeren dus weer in exact dezelfde situatie als toen de Tweede Wereldoorlog begon. Zou onze huidige premier werkelijk ooit geschiedenis hebben gestudeerd?