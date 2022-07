Brieven | Verwachtingen Rutte kunnen niet waar gemaakt | Buitenbad Ottenbad met 24 graden te koud

Trump in fout bij benoemen hoge rechters

In het artikel over het Amerikaanse Hooggerechtshof (ED 14-7) worden benoemingen van rechters tegen het licht gehouden. Donald Trump zou een beetje vals spel gespeeld hebben, maar met twee van zijn drie benoemingen (Gorsuch en Kavanaugh) ‘was niks mis’. Hier valt wel wat op af te dingen. Een president draagt kandidaten voor, de Senaat moet deze bekrachtigen. Trump kon Gorsuch alleen maar voordragen nadat de Republikeinse Senaat de Obama-kandidaat een klein jaar lang geblokkeerd had met als reden dat 2016 een verkiezingsjaar was. Ook de voordracht van Kavanaugh was omstreden; iedereen herinnert zich nog de hoorzittingen waar hij beschuldigingen van aanranding heftig ontkende. Juist op zijn derde voordracht viel niet veel af te dingen, al getuigde zij van veel hypocrisie: Amy Coney werd in 2020 vlak voor de presidentsverkiezingen voorgedragen en benoemd. Wat in 2016 niet kon, werd in 2020 binnen een maand geregeld: een benoeming die een conservatieve meerderheid voor een generatie garandeert.