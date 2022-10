Brieven | Vieze keien zijn blamage voor de stad Eindhoven | Pensioenplan slurp nu al pensioengeld op

LEZERSBRIEVEN Brieven | Ode aan de echte molenaar van de Genneper watermolen | Energiecri­sis betekent goud voor energiebe­drij­ven

De betekenis voor de cultuur in Brainport van de vrouwen van Gerard en Anton Philips, Johanna van der Willigen en Anna de Jongh, was groot. Ook zij hebben aan de basis gestaan van de bijzondere cultuur van samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. De vertrouwensbasis waar creativiteit en ondernemingszin in kan gedijen; een huis om in te wonen (woningstichting v Lotharingen), opleiding (Philips scholen en vd Willigenfonds), sport en gezondheidszorg. Vrouwelijke iconen die belangrijk waren voor de geschiedenis van je stad. Willemijn Nieuwenhuis, Eindhoven

