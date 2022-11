Brieven | Vragen stellen bij mega complex project | Natuur moet wijken voor fietssnelweg naar ASML

Column Generaties vol betweters vitten nu eenmaal graag op elkaar

Het was deze week weer eens zover; ik kreeg er per mail van langs van enkele oudere mannen. Dit keer ging het over een grappig bedoelde column waarin ik geschreven had dat mijn generatie niet veel van pensioenen weet, omdat we - volledig onterecht - eigenlijk gewoon geen zin hebben om onszelf er in te verdiepen. Waarna ik zowaar tóch een meninkje over het nieuwe pensioenstelsel meende te moeten delen.

12 november