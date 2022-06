Brieven | Wel toe aan stevigere Italiaanse aanpak zware criminelen | Energie opwekken met dijk in de Noordzee

Bewaar ‘excuustruus’ voor burgemeester

Ik ben het met de raads- en commissieleden eens die in hun ingezonden brief (ED 14-6) ageren tegen de term ‘excuustruus’. Met name hun tweede argument, dat de term in dit geval taalkundig misplaats is, snijdt hout. Laten we de term bewaren voor wanneer deze echt van toepassing lijkt. Bijvoorbeeld met de aanstaande benoeming van onze nieuwe burgemeester. Je kan er namelijk gif op innemen dat de 11 mannelijke sollicitanten totaal kansloos zijn voor het ambt. De schijn wordt wel goed opgehouden, dat wel. In plaats van dat er een lobby is opgestart om een of enkele sterke vrouwelijke kandidaten naar voren te schuiven en hun competenties uit te lichten, is er voor gekozen om enkel de focus te leggen op geslacht. Zie dan na de bekendmaking nog maar eens van het stigma excuustruus af te komen.

Niels van de Sande, Eindhoven