Brieven | Winnaar is iemand die droomt en niet opgeeft | Nieuwe burgemeester kan zich bewijzen op De Hurk

Winnaar is iemand die droomt en niet opgeeft

Hoe mooi is dit! Een grote pagina waarop de nieuwe burgervader Jeroen Dijsselbloem in Eindhoven meldt dat zijn droom is uitgekomen (ED 20-7)! Op dezelfde dag het zinnetje op onze Gerarduskalender, uitgegeven door Abdij Wittem in Limburg: EEN WINNAAR IS IEMAND DIE DROOMT EN NIET OPGEEFT! Het is op de dag dat Nelson Mandela jarig was. Hoe kan het mooier. Zo’n toffe keuze voor iemand die Eindhoven op de wereldkaart gaat zetten en een burgervader van Eindhovense grond!