Busvervoer op een hoog peil is juist nu hard nodig; schrappen van ritten funest voor bereikbaarheid

Maar om het centrum van de stad bereikbaar te houden is het nodig alternatieven te verbeteren. De fietspaden worden al aangepakt en de deelmobiliteit is in opmars. Daarnaast is een goed openbaar vervoer nodig. Helaas hoor ik regelmatig geklaag over het openbaar vervoer, het is duur, de buslijnen zijn niet altijd logisch. Er mag nog best veel verbeteren aan het busvervoer. Als de gemeente een nieuwe buslijn wil is deze zelf verantwoordelijk voor de infrastructuur. Maar of de bus daar ook komt te rijden, dat zal de provincie samen met het vervoersbedrijf beslissen. Het vervoersbedrijf zit ook met inkomsten, deze zijn afhankelijk van de landelijke afspraken waardoor de prijs niet zomaar omhoog gegooid kan worden.