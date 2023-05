Camilla, op de knieën, vindt het ontbrekende stukje van de rijksstaf terug achter het harnas van oudoom Archibald

Column De ‘echte’ prijs voor koffie, is dat mét of zonder record­winst voor de supermarkt?

Ik geloof dat het de bedoeling was dat we het sympathiek zouden vinden. ‘Ach, kijk die lieve Albert Heijn nou eens zijn best doen voor het klimaat, de biodiversiteit en arme koffieboeren’. Maar ik tufte van pure verontwaardiging mijn koffie uit.