Camper, auto, trein, vliegtuig, fiets of boot op vakantie? Of gewoon met de Z-Triton?

Wat dan? Hoogstwaarschijnlijk gaan we naar Portugal - alweer - maar ook dat is niet zeker. Ik heb nog niks geboekt, want ik weet ook nog helemaal niet hoe we er naar toe gaan. Het vliegen staat me steeds meer tegen. Niet alleen voor het milieu, maar zeker ook om het gedoe er omheen. Dat had ik al, maar nu de rijen op de luchthavens steeds langer worden wordt die hobbel steeds hoger. Luxeproblemen, ik weet het.