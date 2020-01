Carnaval de Nobelprijs voor de Vrede? Ik vind het een goeie stunt

Ook al ben ik geen Helmonder en hou ik natuurlijk het meest van de carnavalsvereniging uit mijn eigen dorp: tijdens de Keieklets hangt er altijd een sfeer waar ik goeie zin van krijg. Ook al is het niveau van de optredens een keer mwa-mwa. Iedereen hoort er bij en haakt gezellig mee aan. Al ken je in de hele zaal geen hond: je buurvrouw is binnen de kortste keren tijdelijk je vriend. Inhaken en meezingen. Gewoon alsof het al carnaval is.