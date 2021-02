Carnaval der Rouwenden

Wat een prachtig eerbetoon aan carnaval in De Bommel in de Volkskrant deze week. En terecht hoor, het is toch altijd een soort van thuiskomen daar en niet in de laatste plaats door Teun en Yvonne met hun heerlijke plaatjes. Tja, carnaval. Normaal gesproken zou ik me nu rond deze tijd al flink aan het voorbereiden zijn. Al dan niet met kater, want het Skon Vrouwkes bal in Nuenen zouden we al achter de rug hebben. De vuurdoop voor de nieuwe pakken (die we dit jaar ook niet hebben): zijn ze wendbaar genoeg, niet te warm, niet te koud, makkelijk aan en uit op de wc. Hoeven we allemaal geen rekening mee te houden. Helaas. Hoewel ik nog wel wat opstandige berichten voorbij zag komen op Facebook, zoals ‘Als dat schaatsen (de Elfstedentocht, toch een beetje het carnaval van de noordelijke provincies) doorgaat, dán mogen wij ook.’ Maar nee, het zou geen carnaval zijn zoals we gewend zijn en ik vraag me af of er überhaupt nog ooit zo’n carnaval komt.