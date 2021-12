Carnaval hóórt in februari, als reddingsboei om je mentaal aan vast te klampen

Column In deze dagen is het slachtof­fer­schap ook meer dan ooit zalig verklaard

Het meest beladen woord in deze dagen is tweedeling, maar ik vind dat nog aan de beperkte kant. Ik zou eerder zeggen: meerdeling. Je vindt die meerdeling overal terug. In de politiek, waar je onderhand bijna evenveel partijen als zetels hebt. Of in de tv-wereld, met veel grote en kleine omroepen, waar nu ook ook nog een ongehoorde club is bijgekomen, alsof we die al niet hadden.

18 november