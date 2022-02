Carnaval vieren terwijl in Oekraïne de bommen vallen voelt niet goed, Poetin heeft het volksfeest danig verpest

Column Genoeg met de greynais­san­ce, op een paar haren na

Op de foto bij deze column is het niet te zien. Die is dan ook van een aantal jaren geleden. Maar die blonde vlecht heb ik al lang niet meer. Inmiddels is het een stukje korter en wat grijzer. Iets waar ik bewust voor koos. Ja, koos, de verleden tijd, want ik vind het nu genoeg geweest met dat grijze haar.

12 februari