Catálogus of catalógus?

Column Een man kan wel degelijk een eiland zijn

8:00 Terwijl er overspannen uitgelaten gereageerd werd op het eerste gezamenlijke tapbiertje op het terras, zijn er in deze dagen ook mensen die het juist vreselijk vinden om weer onder de mensen te moeten zijn. Neem de Italiaan Mauro Morandi, die dertig jaar lang de enige bewoner was van een schitterend eiland in de buurt van Sardinië.