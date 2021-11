Celibaat en uitsluiten van vrouwen heeft veel mensen in de kerk kapot gemaakt

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Graag ga ik in op de uitnodiging van het bisdom mee te denken over de toekomst van de kerk (ED 9-10). Of het iets uithaalt kun je je afvragen, maar dit thema moet onder de aandacht blijven.

De Katholieke kerk doet nog steeds alsof het celibaat voor haar mannelijke gezagsdragers van (bijna) goddelijke oorsprong is. Dat is natuurlijk niet zo. Het is eeuwenlang geen vereiste geweest en is dat in een aantal zusterkerken nog steeds niet. Er tegen spreekt ook dat Jezus de schoonmoeder van Petrus genezen heeft. Hij was dus gehuwd en een aantal andere apostelen natuurlijk ook. Het onderzoek naar het misbruik van jongeren in de Franse kerk laat - opnieuw - overduidelijk zien dat dat afgedwongen celibaat afschuwelijke, mensen kapotmakende consequenties heeft. Dat geldt voor de slachtoffers. Maar in een heel andere zin voor de daders ook.

Celibatair omwille van Rijk Gods

Als mannen ervoor kiezen celibatair te leven omwille van het Rijk Gods en om de kerkmensen (beter) te dienen, dan verdienen zij daar respect voor. Maar het verdient geen respect als de kerk dat als noodzakelijke voorwaarde stelt. Daarmee veroorzaakt zij teveel ellende, waar zij dus mede verantwoordelijk voor is.

Bovendien beperkt ze daarmee God in zijn mogelijkheden. Dank zij een kerkelijke wet kan de H. Geest geen gehuwde mannen roepen om Christus’ boodschap gezagvol te verkondigen. In feite stelt de kerk zich hier boven God. En Die is niet in de gelegenheid om zich hier tegen te verdedigen. Daarom moet je zeggen: Hij heeft nergens laten weten, voordat of nadat de kerk zich die eis toe-eigende, dat zijn priesters celibatair moesten leven.

Quote Dat vrouwen volgens Paulus hun mond moeten houden in de kerk, is geen door God bevestigde uitspraak

Maar de kerk sluit niet alleen gehuwde mannen, maar ook alle vrouwen uit van het priesterschap. Zij kan zich hiervoor niet op een woord van Jezus beroepen. Zij verwijst er wel naar dat Jezus geen vrouwen tot apostel geroepen heeft. Maar dan is het feit dat Petrus getrouwd was ook een argument tegen het verplichte celibaat. Dat kun je dus tegen elkaar wegstrepen. En dat vrouwen volgens Paulus hun mond moeten houden in de kerk, is geen door God bevestigde uitspraak, ook al wordt elke lezing uit een brief van Paulus in de mis afgesloten met “Woord van God”. Die uitspraak had betrekking op een heel specifieke situatie. En Paulus is toch ook maar een mens, hoe belangrijk hij verder ook is.

Gelovige vrouwen vullen lacune

Daarnaast zie je dat waar de kerk de pastorale zorg voor kwetsbare mensen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, heeft laten liggen of niet meer waar heeft kunnen maken bij gebrek aan celibataire priesters, gelovige vrouwen deze lacune uit zichzelf zijn gaan invullen. Hoeveel pastoraal theologisch geschoolde vrouwen zijn niet als pastoraal werkende van enorm belang voor zieken en geestelijk of lichamelijk gehandicapten? Niet de kerk, maar de gezondheidszorg geeft hen de gelegenheid hiertoe. Die biedt dus nu deze kwetsbare mensen pastorale zorg. Deze dames zijn dus pastores. En zo worden ze ook door instellingen en hun pastoranten erkend en gewaardeerd. Het wordt tijd dat de kerk dit ook gaat doen. Laat hen priester zijn. Er is geen woord van Jezus dat dit verhindert.

Jean Peeters uit Eindhoven is ex-pastor en schreef eerder voor het ED