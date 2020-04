Column: Raaf

Column Vooral in een zonnig weekend roeren de zelfbenoem­de burger­wacht­jes zich

10:00 Voor de ingang van de Action stond een rij. Gekken, mopperde ik terwijl ik er langs reed. Blijf gewoon thuis in deze duistere coronatijden. Maar ik had geen enkel recht van spreken. Want ik kwam net van een tuincentrum. Ik was er met enige schroom naartoe gegaan, want van levensbelang is zo’n nieuwe hortensia niet. Maar feitelijk deed ik niets verkeerd. Net als die mensen bij de Action; er mocht dan een rij staan, iedereen stond zich keurig RIVM-verantwoord op ruim anderhalve meter van elkaar een ongeluk te vervelen.