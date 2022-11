Commentaar | Eén grote stad volgens Van der Plas waarin geen plaats is voor wolf

Column Ik verander van een redelijk verstandig persoon in een stampend, krijsend kind

Angst is een raar iets. Vooral als het niet reëel is. Zo las ik laatst over een collega die niet op de snelweg durft te rijden. Terwijl dat juist zo gemakkelijk rijden is. Vind ik. Maar dat is niet uit te leggen aan iemand die bang is. Ik heb dat met spinnen.

5 november