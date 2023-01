Commentaar | Exorbitant salaris rechtvaardigt exorbitante belasting

Column Tien minuten lol om een hondendrol; een verademing was het

Wat hadden wij een grootse plannen voor de kerstvakantie. Dat wil zeggen, in vergelijking met de afgelopen twee jaar toen nare varianten van corona nog welig tierden en het land op slot zat. Ons hoogtepunt destijds was misschien wel de wandeling in de Peel, met in de rugzak een thermoskan chocomel om een en ander toch een beetje het cachet van een écht uitje te geven.

10 januari