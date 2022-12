Commentaar | Geen gevaar voor kanker maar daarmee is Philips niet uit de zorgen

Mijn huisdier draagt volstrekt onbewust een groot deel van mijn persoonlij­ke geschiede­nis met zich mee

Het mooie aan katten is, vind ik, dat ze gewoontedieren zijn. Altijd als ik wakker word, ligt een warm hoopje tegen mijn voeten, dat voelbaar spint zodra ik me beweeg. Kom ik thuis, krijg ik steevast een miauwende begroeting in de gang. En als ik de op bank tv kijk of een boek lees, heb ik telkens een levend kussentje.

6 december