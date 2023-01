Commentaar | In het voetbal is heel veel te koop maar niet alles

Column Zoals Mariia (12) in Nuenen zijn er tienduizen­den jonge mensen van huis verdreven door oorlog

In een voormalige school in Nuenen wonen al even zo’n zeventig Oekraïners. Zij zijn de gruwelen van de oorlog met Rusland ontvlucht en wonen sindsdien in verbouwde ruimten die ooit leslokalen waren.

