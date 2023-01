Commentaar | Voor fatsoenlijke bedrijven verandert niets door nieuwe wet

Column Altijd is er wel weer één zuurpruim die alles tenietdoet

Blue Monday en Dry January lijken op elkaar, in de zin van dat het beide van over zee aangewaaide fenomenen zijn waarin we onszelf vrij makkelijk gevoegd hebben. Dus zitten we op de depressiefste dag van het jaar, de derde maandag van januari, broodnuchter te zijn. Handig.

14 januari