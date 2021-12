Commercie en vals sentiment beheersen de kerstviering

ColumnDe mens houdt van traditie en rituelen, zelfs als het nieuwe tradities en rituelen zijn, overgewaaid uit Amerika, of uitgezaaid via de tv. Ik moet daar ook deze kerst aan denken. In mijn jeugd vierden we kerst gewoon met ons gezin. Er waren maar een paar verschillen met de gewone zondag. Kerstnacht gingen we naar de nachtmis, waarna we thuis worstenbroodjes kregen. Het eten verschilde niet zo veel. Toch lag het accent met kerst vooral op dat eten, omdat je de hele dag binnen moest blijven.