Complottheorie en brandjes schaden 5G-discussie

Een recent voorbeeld is het verhaal dat het 5G-netwerk de oorzaak is van de corona-uitbraak. Op niets gebaseerd, maar passend in het straatje van figuren die 5G-masten in brand menen te moeten steken. De bedenkers van complottheorieën en de brandstichters bewijzen de serieuze tegenstanders van 5G een slechte dienst.