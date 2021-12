Controle door provincie van plannen N279 volledig mislukt; er is mentaliteit van ‘ja zeggen en niet doen’

INFEZONDEN OPINIENu de Raad van State zich vorige week over het project N279, de weg langs de Zuid-Willemsvaart vanaf Veghel tot Asten, heeft uitgesproken kijken we als Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (BKG) terug.

Nadat de provincie de plannen voor een verbeterde N279 bekend had gemaakt, kon iedereen die dat wilde daarop reageren. Ook wij dienden als BKG een wijzigingsvoorstel in, gebaseerd op de enorme toename van het (vracht)verkeer op de route Den Bosch – Veghel – Asten.

Daarnaast hebben we gewezen op de onveilige situatie op de provinciale weg van Veghel naar Asten. Gedocumenteerd hebben we aangetoond dat die 2x1 baansweg N279 veel (dodelijke) ongevallen heeft opgeleverd. Op de route Veghel – Den Bosch met 2x2 baansweg N279 was dat gelukkig heel veel minder. Keer op keer hebben we zowel gemeenteraden als Provinciale Staten ervan overtuigd dat de plannen van de provincie voor de N279 onvoldoende doordacht waren en de rekenmethode achterhaald.

Roependen in de woestijn

Helaas waren we roependen in de woestijn. Onze conclusie is dat de politici er blijkbaar niet zitten voor de burgers maar voor partij- en eigenbelang. Nadat we vele uren op de plannen hebben gestudeerd, er informatie over hebben verzameld en gesprekken hebben gevoerd, voelen we ons bij onze vertegenwoordigers in Provinciale Staten niet gehoord en niet serieus genomen.

Quote Er is niets gedaan met zienswij­zen die al in een vroeg stadium bij de politieke partijen bekend waren

Het mislopen van het project N279 is naar onze mening mede te wijten aan de slecht werkende controlerende taak van Provinciale Staten. De informerende en controlerende rol van Provinciale Staten in Noord-Brabant op het N279 Project is volkomen mislukt. Er is niets gedaan met zienswijzen die al in een vroeg stadium bij de politieke partijen bekend waren. De Raad van State is er wél serieus mee aan het werk gegaan.

Feitelijk is het niet de gedeputeerde die hier blaam treft maar Provinciale Staten en de ambtelijke ondersteuning. Macht en tegenmacht moeten zich verplaatsten van De Tweede Kamer naar Provinciale Staten. Nederigheid van onze provinciale vertegenwoordigers en de hand in eigen boezem steken zouden op z’n plaats zijn. Tot nu toe hebben we daar niet veel van gemerkt.

Andere bestuurscultuur

Het is duidelijk dat de ontstane situatie door de uitspraak van de Raad van State om andere politiek van Provinciale Staten en van het provinciebestuur vraagt. Beleid waarbij ingediende zienswijzen serieus en echt tegen het licht worden gehouden. De mentaliteit van ‘ja zeggen en niet doen’ moet verdwijnen, ook bij de provincie. Een andere bestuurscultuur op provinciaal en gemeentelijk niveau is hard nodig. Pas dan kunnen we elkaar treffen en als BKG samen met de provincie werken aan een constructief beleid voor de regionale wegenstructuur en met name voor de route Veghel – Asten van de N279.

Martin Jacobs is voorzitter van Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel.