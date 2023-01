Controle gemeenteraad en inspraak burgers moeten leidend blijven bij de ontwikkeling van het centrum van Eindhoven

Column Als je in de shit zit wil het wel eens helpen te kijken naar mensen die nog dieper in de shit zitten

Pluvius had de hemelsluizen een paar dagen flink opengezet en dat was niet onopgemerkt gebleven in het huis van mijn hypotheek. Mijn ex meldde dat water de woonkamer binnendruppelde. Met veel moeite had ze de bekwame klusjesman weten te bereiken en bereid gevonden het euvel te bekijken en in ieder geval tijdelijk te verhelpen.

18 januari