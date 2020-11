Corona-chagrijn? CNN zorgt voor een hallucinerend alternatief

ColumnDagen en flinke delen van de nacht zat ik naar de kaart van de Verenigde Staten te staren. Werd ik door CNN meegesleept naar de obscure hoekjes en diepe krochten van regio's als de Rust Belt en Deep South. Was ik plots geïnteresseerd in het aantal Spaans-Mexicanen in Maricopa County, Arizona en vroeg ik me af of er in het 2390 zielen tellende Webster in Georgia veel per post dus waarschijnlijk pro-Biden gestemd was. Ik geef toe: verontrustend obsessief gedrag.